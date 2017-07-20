Грузия отказалась принимать российских депутатов?

Наша власть не намерена, и лично я считаю невозможным, устанавливать какую-либо официальную связь с Москвой кроме тех международных форматов, которые существуют, - об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, комментируя заявление депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова, отметившего, что российские парламентарии посетят Грузию по приглашению «Альянса патриотов». Как отметил Сесиашвили, отношение правительства и большинства к визиту «Альянса патриотов» в Москву хорошо всем известно. «Наша власть не намерена, и лично я считаю невозможным, устанавливать какого-либо рода официальную связь с Москвой кроме тех международных форматов, которые имеются, до тех пор, пока в оккупированных Цхинвали и Абхазии существуют т.н. посольства, пока не возникнет четкая картина того, что Россия готова к деоккупации», - заявил Сесиашвили. Делегация депутатов Госдумы РФ приедет в Тбилиси на переговоры с грузинскими коллегами, - сообщает издание «Известия».