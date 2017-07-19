Сурков рассказал о «хайпе по поводу воображаемого государства Малороссия»

Как рассказал агентству «РИА Новости» глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, помощник президента Владислав Сурков накануне провел совещание с экспертами, в ходе которого высказал свое мнение по поводу идеи главы самопровозглашенной ДНР создать новое государство Малороссия. «Весь этот «хайп» по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть», — цитирует Суркова Чеснаков. Помощник президента разъяснил слова Захарченко таким образом, что на Украине идет гражданская война между людьми, «которые по-разному видят будущее своей страны». Накануне со своей трактовкой идеи Захарченко в эфире одного из украинских телеканалов выступила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Она предположила, что Малороссия – «крик отчаяния» из Донецка, свидетельствующий о том, что в Донбассе не хотят жить в России, а все же смотрят в сторону Украины. «Как бы они ни любили Россию, они больше любят Украину», - предположила Савченко, отвергнув при этом идею о том, что в стране идет гражданская война. По ее мнению, конфликт в Донбассе – «война, навязанная властями России». О создании Малороссии Захарченко объявил накануне днем. По его словам, это государство станет правопреемником Украины, однако столицей станет Донбасс. Глава ДНР предрек, что новая страна будет федерацией с широкой автономией регионов. Хотя Захарченко выдвинул свой план от имени ДНР и ЛНР, представители Луганской народной республики практически сразу заявили, что не имеют отношения к идее Малороссии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Захарченко, заявил, что Москва сохраняет приверженность минским договоренностям, объяснив идею Малороссии личной инициативой главы ДНР.

