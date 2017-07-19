Армени обязуется предоставлять информацию об использовании полученного из России оружия

Правительство Армении обсудит вопрос о ратификации Соглашения между Россией и Арменией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между двумя странами о развитии военно-технического сотрудничества (от 25 июня 2013 года), сообщает пресс-служба кабинета министров Армении. «Вопрос включен в повестку дня заседания правительства, которое состоится 20 июля этого года», — говорится в сообщении. После ратификации соглашение будет представлено в парламент страны для прохождения процедур по вступлению соглашения в силу. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения было подписано 13 октября 2016 года. Согласно документу, Армения будет обязана предъявить по запросу РФ необходимую информацию и документацию, подтверждающую целевое использование поставляемой в страну российской продукции военного назначения. Об этом сообщает rusarminfo.ru.