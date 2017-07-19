Белый дом: Трамп и Путин встречались на G20 дважды, а не один раз

"На полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге у президентов США и России, помимо официальных двухчасовых переговоров, состоялась еще одна, неофициальная встреча, сообщил Белый дом. Сообщается, что второй разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина для глав государств, через несколько часов после их первой встречи, продолжавшейся больше двух часов. Высокопоставленный сотрудник Белого дома, на которого ссылаются СМИ, не сообщил конкретных деталей второго разговора Трампа с Путиным. Однако сообщения некоторых СМИ о том, что это был "секретный ужин" двух президентов, Трамп в "Твиттере" назвал "фейковой новостью". Большая часть первой - формальной - встречи Трампа с Путиным была посвящена обсуждению предполагаемого вмешательства России в американские выборы. После той встречи российский президент заявил, что ему кажется, что Трамп принял его заверения в том, что Москва не вмешивалась в выборы президента США. Американские СМИ написали, что второй разговор двух президентов продолжался примерно час. Однако подтвердивший факт второго контакта двух президентов высокопоставленный представитель Белого дома описал его как "короткий разговор", а не "вторую встречу". Washington Post написала, что примерно в середине ужина для глав государств Дональд Трамп встал из-за стола и пересел со своего места на свободное место рядом с Владимиром Путиным. Трамп был один, а с Путиным был его официальный переводчик. По мнению газеты, тот факт, что Трамп сам инициировал второй контакт, показывает, как сильно американский президент жаждал установить дружеские отношения с Путиным в ходе саммита в Германии. Сообщения о втором разговоре Трампа с Путиным наверняка вызовут новый вплеск критики в адрес президента США в конгрессе, в том числе и со стороны республиканцев. Все это происходит на фоне не утихающего скандала вокруг обвинений в сговоре президентской команды с Кремлем, разгоревшегося с новой силой после того, как стало известно, что Дональд Трамп-младший в ходе президентской кампании 2016 года встречался с российским юристом в расчете получить компромат на соперника его отца, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Первым еще об одном контакте Трампа и Путина рассказал глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. Он сообщил Washington Post, что узнал о встрече от двух участников ужина глав государств, который были ее свидетелями.