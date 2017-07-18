ОБСЕ избрало новое руководство

  • Lragir.am
  • Политика - 18 Июля 2017, 18:13
Совет министров ОБСЕ принял сегодня на основе консенсуса решения о назначении следующих должностных лиц:

Томас Гремингер (Швейцария) - Генеральный секретарь ОБСЕ;

Ингиборга Солрин Гисладотир (Исландия)  - директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ;

Ламберто Заньер (Италия) - Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств;

Арлем Дезир (Франция) - представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации.

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил удовлетворение в связи с этими важными назначениями. В этом контексте он высоко оценил конструктивное участие государств-участников ОБСЕ в заключительных переговорах.  

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