ОБСЕ избрало новое руководство

Совет министров ОБСЕ принял сегодня на основе консенсуса решения о назначении следующих должностных лиц: Томас Гремингер (Швейцария) - Генеральный секретарь ОБСЕ; Ингиборга Солрин Гисладотир (Исландия) - директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека ; Ламберто Заньер (Италия) - Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств; Арлем Дезир (Франция) - представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил удовлетворение в связи с этими важными назначениями. В этом контексте он высоко оценил конструктивное участие государств-участников ОБСЕ в заключительных переговорах.