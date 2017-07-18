ОДКБ не обсудила отправку миротворцев в Сирию, но предупредила

В официальную повестку переговоров в Минске эту тему даже не стали вносить. Собеседники “Ъ” в российском МИДе в этой связи подчеркивают, что Москва могла бы надавить на партнеров, но не станет этого делать, поскольку «в ОДКБ — в отличие от НАТО — не палочная дисциплина».

Сирийская инициатива России по части ОДКБ, фактически, провалилась, и Россия признала, что решила «не давить на партнеров». Почему Москва отказалась от «палочной дисциплины»? Встречает ли она жесткое сопротивление партнеров по ОДКБ?

Министр ИД России Сергей Лавров после встречи в Минске заявил также, что они договорились строить контакты с НАТО с учетом союзнических обязательств в рамках ОДКБ. Судя по всему, это и было главной задачей России на данном этапе.

Лавров намекает, что Москва не будет запрещать странам строить контакты с НАТО, но только под контролем. Пока он намекал, группа армянских военнослужащих принимала участие в учениях НАТО в Румынии, где отрабатывались сценарии противостоянии российской агрессии. В сентябре Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии. В силе остается также приглашение Сержа Саркисяна генсеку НАТО посетить Армению. Видимо, заявление Лаврова было нацелено на то, чтобы продемонстрировать, будто все эти контакты контролируются Москвой.

При этом Серж Саркисян в интервью программе Р-Эволюция заявил, что в НАТО Армению никто не ждет с распростертыми объятиями, напомнив, что Турция также входит в НАТО. Изменит ли Армения отношение к НАТО, если Турция, все же, пересмотрит свое членство в Альянсе и пойдет на большее сближение с Россией? Или Армения в этом случае предпочтет союз с русско-турецким альянсом?