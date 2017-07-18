Порошенко предсказал Малороссии судьбу Новороссии

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с государственным визитом в Грузии, пообещал восстановить суверенитет над всей территорией Донбасса, несмотря на озвученное сегодня заявление о создании неподконтрольными Киеву властями ДНР нового государства под названием Малороссия. По словам Порошенко, о которых сообщил на своей странице в сети Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, Малороссию постигнет та же судьба, что и забытый уже проект создания Новороссии.

