Лидер ДНР объявил о создании Малороссии вместо Украины

Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) Александр Захарченко объявил о прекращении существования Украины и создании на ее месте нового государства - Малороссии. Столица, по его замыслу, будет в Донецке, а Киев превратится в обычный город. Заявление Захарченко, сделанное утром во вторник, цитируют информационные агентства, не уточняя, что стало поводом для создания Малороссии именно сейчас. "Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению", - цитирует лидера ДНР Интерфакс. Об учреждении нового государства, которое, с его слов, "является преемницей Украины", Захарченко заявил от имени "регионов бывшей Украины, за исключением Крыма" "Само название Украина дискредитировало себя", - заявил он. Столицей этого образования должен стать Донецк, который контролируется вооруженными формированиями, против которых с 2014 года ведут борьбу власти Украины. Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города, сказал Захарченко. Подконтрольное ДНР Донецкое агентство новостей уточняет, что к созданию Малороссии якобы подключатся 19 регионов Украины. Государственным флагом предлагается сделать флаг Богдана Хмельницкого. Захарченко также сказал, что ДНР и самопровозглашенная "Луганская народная республика" (ЛНР) - единственные регионы Украины, где сохранилась "законная власть". "Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны, - добавил он. - Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов... Это первое и последнее наше предложение". Еще лидер ДНР предложил ввести на территории нового образования чрезвычайное положение на ближайшие три года - "ввиду избежания хаоса". В Киеве пока не прокомментировали заявление Захарченко. В Москве к нему отнеслись настороженно: оно вызывает недопонимание с точки зрения минских соглашений, сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году появился проект с похожим название - Новороссия. Он объединял ДНР и ЛНР. В мае 2015 год один из руководителей ДНР заявил, что проект закрыт на неопределенное время. Захарченко занял пост лидер ДНР в ноябре 2014 года. Выборы, которые должны были пройти в сепаратистских республиках согласно минским соглашениям, так и не состоялись. Боевые действия в Донбассе ведутся ограничено, а регулярные встречи контактной переговорной группы в Минске практически не дают результата. Число обстрелов в Донбассе за неделю увеличилось на 20%, сообщили во вторник наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Западные лидеры и власти Украины обвиняют в срыве минских договоренностей Россию. В Москве называют конфликт в Донбассе внутренним делом Украины. Заявление Захарченко противоречит его собственному указу - 13 марта он объявил о том, что линии соприкосновения в Донбассе присваивается статус государственной границы. В Киеве тогда заговорили о нарушении минских соглашений, а в Москве решение главы ДНР расценили как логичное достраивание "государственных атрибутов и институтов". О своем решении глава ДНР заявил за несколько дней до очередных телефонных переговоров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция), которые ориентировочно намечены на 24 июля.