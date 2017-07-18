ОДКБ укрепит мир словом - Коммерсантъ

В Минске в понедельник прошло заседание глав МИД стран—членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — курируемого Москвой военно-политического блока на постсоветском пространстве. Дипломаты приняли два совместных заявления — о мерах по борьбе с угрозами в интернете и о недопустимости осквернения памятников Второй мировой войны. Кроме того, они одобрили перечень тем коллективных деклараций на будущее. С практическим сотрудничеством дела в организации обстоят хуже: выдвинутую ранее Москвой идею подключения сил ОДКБ к охране зон деэскалации в Сирии остальные члены блока восприняли со скепсисом и воплощать, похоже, не собираются. С подробностями из Минска — корреспондент “Ъ” Елена Черненко. Мероприятия по линии ОДКБ в белорусской столице начались с совместного фотографирования шести министров (помимо России в блок входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) и генсека организации. Заметив, что коллеги рассеянно вертят головами, глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку призвал их смотреть в одну сторону, явно не желая давать журналистам повода для невыигрышных с точки зрения имиджа ОДКБ интерпретаций. Впрочем, такой повод тут же предоставила принимающая сторона: глав делегаций по случаю 15-летия блока пригласили погасить маркированные конверты, при этом некоторые дипломаты были заметно удивлены, увидев на них надписи по-белорусски «каму» и «куды», притом что официальным языком организации является русский. Вместе с тем говорить о том, что в ОДКБ каждый тянет одеяло на себя, было бы неправильно. По итогам переговоров министры приняли два совместных заявления: о мерах по обеспечению безопасности в информационном пространстве и о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны. До конца 2017 года члены блока выпустят еще несколько подобных деклараций. Перечень их тем они также одобрили в понедельник. Как ожидается, министры выступят с единых позиций по Сирии, Афганистану, международному терроризму и наращиванию военной активности иностранных государств по периметру ОДКБ, а также выскажутся против размещения оружия в космосе. Переход от сотрудничества на бумаге к коллективным действиям на практике дается членам блока, однако, нелегко. Москва некоторое время назад предложила странам ОДКБ рассмотреть возможность их участия — в той или иной форме — в обеспечении безопасности зон деэскалации в Сирии. Напомним, о создании таких зон (на первом этапе их будет четыре) весной договорились Россия, Турция и Иран. Предполагается, что внутри этих «островков безопасности» будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. Страны-посредники надеются, что организация зон деэскалации позволит возобновить работу органов власти и создать условия для возвращения беженцев. Вдоль границ зон деэскалации предполагается создать линии разграничения «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами». Там должны появиться блокпосты для прохода мирных граждан, доставки товаров и гуманитарной помощи. При этом обеспечивать охрану этого периметра и мониторинг передвижения в этой зоне должны иностранные воинские контингенты. Об их составе заинтересованные стороны сейчас договариваются. У ОДКБ с 2007 года есть миротворческие силы, но они еще нигде задействованы не были. Отправка их в Сирию могла бы, как полагают в Москве, существенно укрепить международный авторитет ОДКБ и гарантировать соблюдение интересов России в сирийском перемирии. Однако остальных членов блока эта идея не воодушевила. Публично главы МИД стран—партнеров России по ОДКБ заявили, что рассмотрят возможность задействования сил альянса в Сирии, если за это выскажется Совет Безопасности ООН. Но на деле все понимают, что такой резолюции, скорее всего, не будет: США вряд ли одобрят инициативу, у истоков которой наряду с Россией и Турцией стоит Иран. При этом в Москве были бы не против участия стран ОДКБ в обеспечении перемирия в Сирии в индивидуальном порядке (что можно было бы сделать и без мандата Совбеза ООН), но пока ни одна из них такого желания не проявила. В официальную повестку переговоров в Минске эту тему даже не стали вносить. Собеседники “Ъ” в российском МИДе в этой связи подчеркивают, что Москва могла бы надавить на партнеров, но заверяют: она не станет этого делать, поскольку «в ОДКБ — в отличие от НАТО — не палочная дисциплина». Еще недавно на этот аргумент можно было возразить, что США не ставят своих представителей во главе НАТО, в то время как генсеком ОДКБ на протяжении 14 лет был россиянин Николай Бордюжа. Однако в мае этого года его сменил армянский военный генерал-полковник Юрий Хачатуров. В понедельник он в ходе своей первой встречи с главами МИД стран блока заявил о необходимости повышения роли ОДКБ в мире. Впрочем, одними письменными заявлениями добиться этого будет непросто.