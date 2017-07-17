Лавров предупредил ОДКБ, как надо строить отношения с НАТО

Министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили, что контакты с НАТО строятся с учетом союзнических обязательств в рамках договора. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, передает ТАСС. «Подробно проинформировали наших коллег о том, что происходит в рамках Совета Россия - НАТО, нам рассказали о том, какие контакты между нашими партнерами развиваются и НАТО», - отметил министр.«Все подтвердили, что, конечно же, контакты с натовцами осуществляются исходя из того, что у нас есть у всех союзнические обязательства в рамках договора коллективной безопасности. Все партнеры это подтвердили. По-другому, собственно, и быть не могло», - сказал Лавров. Министры приняли заявление о недопустимости осквернения памяти советских воинов-освободителей. Второе заявление касается международной информационной безопасности. Хотя ожидалось, что на встрече может быть обсужден вопрос о направлении в Сирию полиции ОДКБ, в официальных информациях об этом не сообщается. Министр ИД Армении Эдвард Налбандян обратил внимание на усилия Азербайджана по торпедированию мирного урегулирования карабахского конфликта, а также поблагодарил Россию за помощь по доставке гуманитарных грузов армянскому населению Сирии. Напомним, что сейчас армянские военные принимают участие в учениях НАТО в Румынии, где отрабатывается сопротивление российской агрессии.