Новые российские санкции не прошли Палату представителей

Республиканцы в Конгрессе потребовали вновь переписать законопроект, расширяющий санкции против Москвы Республиканцам в Конгрессе США удалось вновь отложить голосование по законопроекту, вводящем новые санкции против Москвы. Накануне сразу несколько влиятельных сенаторов и членов Палаты представителей заявили, что законопроект «обязательно должен» быть вынесен на утверждение всем составом Конгресса еще до конца этой недели. Документ был одобрен подавляющим большинством в Сенате США еще 15 мая. Тогда за его утверждение проголосовали 98 сенаторов при двух голосах против. Тем не менее, вопреки оптимистичным прогнозам наблюдателей, законопроект был остановлен республиканцами в Палате представителей. Официальной причиной стали «технические ошибки», допущенные авторами документа. Процесс согласования и устранения ошибок занял почти месяц, хотя некоторые сенаторы и утверждали, что на корректировку текста им понадобится «не более трех часов». Несмотря на это, в минувшую пятницу республиканцы выдвинули новое требование – включить в текст законопроекта упоминание о санкциях в отношении Северной Кореи. «Я хочу, чтобы это было сделано, – заявил лидер республиканского большинства в Конгрессе Кевин Маккарти. – Это будет по настоящему сильное заявление, законопроект будет дополнен и отправлен на подпись президенту». Представители демократической партии, впрочем, посчитали эти требования еще одной попыткой затянуть обсуждение законопроекта, против утверждения которого уже неоднократно выступали в Белом доме. «Это не серьезное предложение, это новая тактика затягивания процесса» – заявил старший демократ в комитете Конгресса по международным делам Элиот Энгел. Он напомнил, что еще два месяца назад Конгресс 419 голосами против одного утвердил законопроект о новых санкциях в отношении КНДР, и этот документ должен быть вскоре рассмотрен в Сенате. Накануне выходных глава сенатского комитета по международным делам республиканец Боб Коркер заявил, что он «будет очень рад» внести пункт о жестких мерах против Северной Кореи в санкционный законопроект, если «этого хотят члены Конгресса». При этом сенатор отказался предположить, когда именно могут быть внесены эти изменения. Сроки вынесения проекта на голосования в Конгрессе также предпочитают не называть.