« Это проблема – самая болезненная сторона наших отношений»: о поставках РФ вооружения Азербайджану

Это проблема – самая болезненная сторона армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества, двусторонних отношений в целом. Об этом заявил в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» президент Армении Серж Саркисян, коснувшись темы поставок РФ вооружения Азербайджану. «Этот вопрос, по моему мнению, бросает тень на многое. Но, с другой стороны, существуют обстоятельства, которые, возможно, для нас не являются приемлемыми, в то время как приемлемы для них. Пока ничего серьезного не произошло. Если в какой-то момент это приведет к серьезным последствиям, тогда и можно обвинять. Если же серьезных последствий не будет, мы должны рассматривать это как долгосрочную политическую деятельность российской стороны по стабилизации ситуации в регионе», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что Армения проводит соразмерную внешнюю политику, имея близких союзников и сотрудничая с партнерами. «Если кто-то считает, что комплексы „Искандер” имеют лишь моральное или психологическое значение, он даже не понимает, что собой представляют эти комплексы. Как только узнают, поймут, какой разрушительной силой обладает это оружие», – заявил Серж Саркисян. В ответ на вопрос, при каких факторах и в каком случае Армения может применить комплексы «Искандер», президент отметил: «В случае необходимости». Саркисян заявил, что предварительная договоренность о встрече с президентом Азербайджана была достигнута несколько недель назад – во время визита сопредседатели МГ ОБСЕ. «Они поинтересовались нашей позицией касательно организации встречи на высшем уровне, мы ответили следующее: мы не связываем особых ожиданий с подобными встречами, поскольку такие встречи предусматривают подготовку. А подготовительная работа предполагает позицию касательно конкретных предложений. Этой работы нет. Но, тем не менее, мы не против какой бы то ни было встречи и всегда готовы к ней. Ожидания от встречи не большие, и эта встреча может состояться осенью». ОДКБ и бывший генсек Организации Николай Бордюжа лично всегда реагировали на события, происходящие на армяно-азербайджанской границе, и реагировали очень жестко, заявил Серж Саркисян. «Очевидно, что ОДКБ должна занимать более пассивную роль по ситуации на линии соприкосновения, так как там действуют вооруженные силы Карабаха, Армия обороны, а не армия Армении», - отметил он. По словам президента, чтобы составить полноценное представление о действиях ОДКБ, нужно изучить принятые Организацией документы, заявления. «В минувшем году в Ереване прошел саммит ОДКБ. Прошу, ознакомьтесь с принятым на саммите заявлением. Эмоциональная сторона очень важна. Я это прекрасно понимаю, но главное – суть. И по сути ОДКБ никогда не выступала с заявлениями, которые могут противоречить интересам Армении». «Я многократно искренне говорил, что никогда не задумывался, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать сейчас. Есть еще много времени», – заявил он в ответ на вопрос, займет ли он пост премьер-министра в 2018 году. «В нашей стране имел место политический процесс – выборы. В нашей стране уже совершен переход к парламентской модели государственного управления. Своего кандидата на пост премьера выдвинет политическая сила, обладающая большинством в парламенте. Конечно, от личностей зависит многое, однако в Армении уже власть не строится вокруг личности. Считаю, что это заслуга нашего народа. Позитивное влияние этого, считаю, наш народ увидел после выборов», – отметил он. Гарантия безопасности нашей страны номер один – собственные боеспособные вооруженные силы. «Я не считаю, что имевшие место 4 июля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск события – какой-то новый этап в карабахском конфликте, поскольку наблюдаемая напряженность, к сожалению, установилась давно», – сказал президент. «И время от времени происходят локальные инциденты, которые получают широкий общественный резонанс. Как правило, это происходит тогда, когда эти инциденты приводят к жертвам. И события 4 июля обусловлены этим», – сказал глава государства. Что же касается того, в чем причина напряженности, Серж Саркисян отметил: «Считаю, для многих это ясно и понятно. После того, как Азербайджан практически открыто решил, что должен отказаться от урегулирования на основе мадридских принципов, ему иного пути не оставалось. Если отказывается от предложенного варианта и на границе устанавливается спокойствие, то и у международного сообщества, и внутри Азербайджана должно создаться мнение, что Баку смирился со сложившейся ситуацией, статус-кво». Посему, по словам президента, нужны напряженная ситуация, инциденты, чтобы с одной стороны убедить собственное общество, что они пока продолжают серьезно бороться за Нагорный Карабах, с другой стороны – чтобы напомнить международному сообществу, что они не смирились с этой ситуацией. «И я не разделаю мнения, что МГ ОБСЕ или другие структуры ставят знак равенства между сторонами конфликта. Как минимум, трижды четко было указано, какая сторона нарушает режим прекращения огня», – сказа президент, добавив: «Все знают, в этом можете быть уверены, что режим прекращения огня нарушает Азербайджан», – сказал он. «Переговорному процессу нет альтернативы. Альтернатива – боевые действия, которые нежелательны. Нежелательны также для нас, а, возможно, в первую очередь, для нас, поскольку для нас жизнь наших военных, офицеров очень дорога», – отметил президент, сообщает Panorama.am.