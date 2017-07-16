Эрдоган уверен в согласии парламента на введение смертной казни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно намерен восстановить смертную казнь в стране, несмотря на критику со стороны Евросоюза. "Если этот законопроект поступит в парламент и парламент, в чем я уверен, примет его и направит мне, то я без колебаний подпишу этот документ", - заявил Эрдоган, выступая с речью у здания парламента в Анкаре утром в воскресенье, 16 июля, в годовщину со дня подавления попытки путча в Турции. Обращаясь к ликующим сторонникам, турецкий президент добавил: "Лично мне не важно, что скажут на это Ханс и Джордж. Мне важно, что говорят Ахмет, Мехмет, Хасан, Хюсеин, Айше, Фатма и Хатидже". Между тем Евросоюз уже давно дал отчетливо понять, что восстановление смертной казни в Турции будет означать прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС. У здания парламента сторонники Эрдогана, крича в мегафоны, требовали вернуть смертную казнь. В организации путча президент Турции вновь обвинил проживающего в США радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. "Ни жалкие путчисты, ни те, кто натравил их на нас, отныне не найдут покоя", - пообещал он. Недавно Эрдоган заявил в Стамбуле, что знает, кто именно стоит за такими "террористическими организациями", как движение Гюлена, Курдская рабочая партия (КРП) и "Исламское государство". "Этим предателям мы сначала оторвем головы", - заявил он.