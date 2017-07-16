Глава Еврокомиссии призвал Турцию не отдаляться от Европы

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен держать открытой дверь в Европу для Турции. "Через год после провалившегося путча Европа по-прежнему протягивает руку Турции", - заявил Юнкер в статье, опубликованной 16 июля в немецком еженедельнике Bild am Sonntag. По его словам, особенно в тяжелые времена Европа находится на стороне Турции. "Я ожидаю также, что и Турция четко продемонстрирует свою приверженность европейским ценностям", - пишет далее политик. "Европейский Союз заинтересован в том, чтобы наш сосед был демократическим, стабильным и экономически преуспевающим, - подчеркивает Юнкер. – Хотелось бы, чтобы Турция двигалась навстречу Европе, а не отдалялась от нее". По словам главы Еврокомиссии, ЕС сделал все для либерализации визового режима и углубления таможенного союза с Турцией. Однако, как подчеркнул Юнкер, должно быть ясно: кто вступает в ЕС, тот присоединяется к союзу, основанному на определенных ценностях. И, по словам политика, это несовместимо с ситуацией, когда журналисты, как, например, корреспондент газеты Die Welt Дениз Юджел, месяцами содержатся в одиночной камере без предъявления обвинения. И если Турция все же решит ввести смертную казнь, то она сама окончательно захлопнет дверь в Евросоюз, пишет Юнкер.