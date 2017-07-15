Москва снова столкнулась с татарами

Кремль готов сохранить должность президента Татарстана до истечения срока полномочий нынешнего главы республики Рустама Минниханова, до 2020 года. Но потом президентскую должность в Татарстане могут отменить, пишут российские СМИ. Договор впервые был подписан Москвой и Казанью в 1994 году, а 24 июля 2007 года продлен еще на десять лет. Татарстан стал единственной республикой в Российской Федерации, руководитель которой именовался «президентом». Российские СМИ недавно сообщили, что Кремль не собирается продлевать текущий договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном. Фактически, между Москвой и Казанью может возникнуть конфликт «идентичности». Дело в том, что Россия считается государством «славян и татар», и вплоть до 17 века, даже после распада Орды, татарские ханы выдавали русским князьям ярлыки на правление. Этот закон был отменен только Петром Первым. Однако, татарская культура, идентичность сохраняются по сей день и имеют «государствообразующее значение» в России. Не случайно только с Татарстаном был подписан договор об особом статусе и о наличии президента. Москва не раз пыталась ограничить полномочия Татарстана и превратить его в «рядовую» республику, но безрезультатно. То ли над всем этим довлеет историческое право, то ли русские действительно «азиаты с роскосыми глазами», но Татарстан остается форпостом старой Орды и не собирается отказываться от своих полномочий. Во что может вылиться конфликт Москвы и Казани? Кремль, фактически, «отложил» решение этого вопроса до 2020 года.