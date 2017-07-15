Глава Пентагона прокомментировал возможную покупку Турцией российских С-400

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал планы Турции купить российскую зенитную систему С-400 ее суверенным решением. Об этом он заявил на встрече с журналистами. Его слова опубликованы на сайте американского военного ведомства. Информацию передает «Лента.Ру». По словам Мэттиса, возможная сделка вызывает вопросы о том, как Турция сможет обеспечить совместимость российских комплексов с техникой НАТО. «Они никогда не будут совместимы», – сказал глава Пентагона. Он призвал смотреть, как будут развиваться события дальше. «Действительно ли они [турки] будут применять С-400? Будут ли ее использовать только в одном районе?» – отметил руководитель ведомства.