Макрон подтвердил изменение французской позиции по Сирии

Уход Башара Асада с поста президента Сирии не является для Франции «необходимым условием» для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Елисейском дворце 13 июля. Макрон подтвердил, что позиция Франции по Сирии «изменилась». «Мы действительно изменили французскую доктрину по сирийскому вопросу для того, чтобы добиться результатов и более тесно работать с нашими партнерами, в особенности с США», — сказал французский лидер. «Наша главная цель — искоренение террористов, всех террористических группировок, к кому бы они ни относились», — подчеркнул Макрон. По его словам, необходимо найти долгосрочное решение по сирийскому вопросу, а потому «в этом контексте» уход Башара с поста президента больше не является условием Франции для проведения переговоров. «Уже около семи лет прошло с тех пор, как мы закрыли наше посольство в Дамаске, как у нас больше нет контактов с Башаром Асадом и как мы поставили это условие (ухода Асада с поста президента. — RFI), которое оказалось неэффективным», — признал президент Франции. Ранее о том, что Франция больше не будет требовать ухода Башара Асада Макрон говорил в интервью Le Figaro. Он вновь повторил, что «красной чертой» для Франции, а также для США остается применение в Сирии химического оружия. Наконец, для «строительства долгосрочной политической стабильности в Сирии» Макрон намерен «создать послевоенную политическую дорожную карту». «Мы хотели бы сформировать контактную группу по Сирии для того, чтобы иметь возможность с большей эффективностью поддерживать действия ООН для создания послевоенной дорожной карты в Сирии», — заявил Макрон. Президент Франции пообещал «конкретную инициативу» с участием пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Со своей стороны, Дональд Трамп заявил, что установление режима прекращения огня на юге Сирии свидетельствует о пользе диалога с президентом России Владимиром Путиным во время саммита «большой двадцатки», прошедшего на прошлой неделе в Гамбурге. Президент США прибыл с двухдневным визитом в Париж утром в четверг, 13 июля. Поездка приурочена к столетию со дня вступления США в Первую мировую войну. Об этом сообщает RFI.