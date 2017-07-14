Турция согласилась приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400. Общая стоимость сделки составит $2,5 млрд, рассказал Bloomberg пожелавший остаться неназванным высокопоставленный турецкий чиновник. По его словам, согласно предварительному российско-турецкому соглашению в следующем году Турция должна получить два ракетных комплекса С-400 из России, а затем еще два будут произведены в Турции. Пресс-секретарь российской компании «Рособоронэкспорт», как замечает Bloomberg, комментировать агентству детали этой сделки отказался. «Ракетная сделка с Россией — явный признак того, что Турция разочарована в США и Европе», — приводит агентство слова аналитика московского Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко. Однако, по его мнению, пока российской стороне в рамках этого соглашения не будет выплачен «аванс» и не начнется сборка С-400​, «нельзя быть уверенными в чем-либо». При этом, как рассказал Bloomberg турецкий чиновник, для Турции в любой подобной сделке ключевым аспектом является передача технологий или «ноу-хау». Турция, как пояснил собеседник агентства, хочет иметь возможность выпускать собственные передовые оборонные системы. Таким образом, соглашение с Россией о производстве двух С-400 в Турции будет служить этой цели, уточнил чиновник.

