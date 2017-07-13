Министр обороны Азербайджана «слил» Генштаб России

Бравый министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал интервью РИА Новости и сделал ряд заявлений. Он сказал, что Азербайджан обладает некой мощной ПРО, нероссийской, способной сбивать Искандеры, которые есть у Армении. Он отметил, что система уже проверена, и она хорошо работает. Министр также намекнул, что не известно, сработают ли предоставленные Армении Россией Искандеры. Напомним, что Россия утверждает, что против Искандеров бессильна даже система Пэтриот. Азербайджан намекает, что в мире есть сила, противостоящая российским Искандерам. Бравый министр также отчитался, что Азербайджан полностью заплатил за полученное от России вооружение. Напомним, что между Азербайджаном и Россией не раз возникали проблемы в связи с невыплатами или непоставками вооружений. Фактически, министр «закрывает базар», заявив, что осталось поставить 10% вооружений – мелочь. Гасанов также раскрыл козырные карты, заявив, что они обменивались с Генштабом России опытом военной операции в Сирии. Гасанов отметил, что Баку может использовать этот опыт в Карабахе. «Опыт» военных операций, как правило, дело конфиденциальное. Почему Гасанов решил «слить» Генштаб России, да еще в интервью РИА Новости? Какие еще планы предоставлял Генштаб России Азербайджану?