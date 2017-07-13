В Конгресс США впервые внесен вопрос об импичменте Трампа

Депутат Конгресса США от Демократической партии Брэд Шерман из штата Калифорния в среду, 12 июля, внес в Палату представителей вопрос об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Twitter. "Мы начинаем предпринимать усилия с целью подтолкнуть юридический комитет Палаты представителей провести слушания по вопросу о воспрепятствовании правосудию и российскому вмешательству в наши выборы", - отмечается в заявлении Шермана, размещенном на его официальной странице. Это первый случай выдвижения подобного обвинения с целью импичмента в отношении Трампа. Конгрессмен отметил, что попытка помешать расследованию в отношении советника по национальной безопасности Майкла Флинна, а также разговор и дальнейшее увольнение директора ФБР Джеймса Коми можно расценить как воспрепятствование правосудию. Шерман указал, что его заявка - лишь "первый шаг очень длинного пути". "Но если импульсивная некомпетентность продолжится, то в конечном итоге - через много месяцев - республиканцы присоединятся к инициативе по импичменту", - приводит слова конгрессмена агентство AP. Шансы на успех этого ходатайства невысоки, полагают обозреватели. На данный момент неизвестно, будет ли вообще проводиться голосование по этому вопросу в Палате представителей. Даже сами демократы пока не пришли к единому мнению, поскольку большинство политиков оппозиционной партии полагают, что базы для начала импичмента пока недостаточно, поскольку для импичмента необходимо преодолеть высокие законодательные барьеры. Чтобы запустить процедуру импичмента, ходатайство должно получить большинство в Палате представителей, которую контролируют республиканцы. Первым депутатом, поддержавшим Шермана в тот же день, стал демократ Эл Грин из Техаса.