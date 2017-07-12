Замглавы МИД Армении: Президент Азербайджана либо не понимает, либо делает вид, что не понимает

  • Lragir.am
  • Политика - 12 Июля 2017, 19:37
Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ответил на вопрос Panorama.am.

Вопрос: Господин Кочарян, как Вы прокомментируете последнее заявление президента Азербайджана о переговорном процессе?

Ответ: Президент Азербайджана либо не понимает, либо делает вид, что не понимает важность претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

Напомним, что после саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, прошедших на уровне президентов после апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха, это четвертая встреча министров иностранных дел. Как и предыдущие, брюссельская встреча также была направлена на создание соответствующих условий для продвижения вперед переговорного процесса по Нагорному Карабаху: ни больше, ни меньше.

Очевидно, что укрепление режима прекращения огня и военных действий является не предусловием для переговоров, а необходимым условием для эффективности переговоров.

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