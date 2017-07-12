Алиев: Азербайджан не принял предусловия Армении о возобновлении переговоров

Ильхам Алиев прокомментировал вчерашнюю встречу министров ИД Армении и Азербайджана. Он заявил, что после апрельских событий 2016 года Армения выдвинула несколько предусловий для возобновления переговоров.

Но переговоры возобновились, и Азербайджан не принял никаких предусловий, заявил Алиев.

Армения, как известно, выдвигала в качестве условия размещение в зоне конфликта механизмов сдерживания. А сообщении МИД Армении о встрече в Брюсселе говорится, что Эдвард Налбандян отметил необходимость внедрения этих механизмов.

Однако, в итоговом заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ о механизмах не упоминается. Там говорится только о предложении провести встречу президентов до конца этого года, а в сентябре – новую встречу министров ИД.

Отказалась ли Армения от условия размещения механизмов? На каких условиях Ереван намерен возобновить переговоры? Принимает ли Армения требование азербайджанской стороны о выводе войск – как условие размещения международных механизмов?

Баку уже не раз заявлял, что требует вывода армянских войск из Карабаха, поскольку без этого размещение механизмов будет означать признание нынешнего статус-кво. Однако, вывод войск не означает передачу демилитаризованных земель Азербайджану. Вывод войск может предполагать заполнение этих земель международными силами или миротворцами «третьих стран». Это может стать своеобразным «поэтапным» решением, которого так добивается Азербайджан.

Согласна ли Армения с этим планом? Рассматривает ли Ереван передачу демилитаризованных земель под международный протекторат?