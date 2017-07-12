Армия обороны готова к наступательным действиям – Левон Мнацаканян

12 июля министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян принял находящуюся в Арцахе с рабочим визитом группу депутатов Национального Собрания Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах. Он расценил военные действия в апреле 2016 года как массированную атаку на Республику Арцах со стороны Азербайджана, который задействовал силы специального назначения, бронетанковые подразделения, залповые, ракетные и артиллерийские средства, современные вооружения. Представив нынешнюю ситуацию на передовой как стабильно контролируемую, руководитель оборонного ведомства Арцаха заверил, что Армия обороны в состоянии дать полноценный ответ на провокации со стороны противника и предпринять наступательные действия, исходя из ситуации.