Президента Турции могут арестовать в Швеции из-за геноцида - Independent

Шведские законодатели подали жалобу на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , обвинив его в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Пять депутатов подали иск государственному прокурору Швеции по поводу роли Эрдогана в кровавом конфликте между турецкими силами и курдскими боевиками с 2015 года. Жалоба подана и против нескольких других министров Турции, включая премьер-министра страны Бинали Йылдрыма. «Мы - пять законодателей, подающих жалобу ... (требуем) наказания за геноцид, преступления против человечности и военные преступления», - сказала на пресс-конференции в Стокгольме депутат от левой партии Анника Лиллеметс. «Любой, кто предпринимает шаги для полного или частичного уничтожения национальной или этнической группы людей ... виновен в геноциде», - говорится в законодательстве. Прокурор Швеции примет решение о начале расследования по жалобе. Если он примет решение о продолжении иска, то Эрдоган может получить ордер на арест в Швеции. Член Партии зеленых Карл Шлитер сказал, что он надеется, что другие европейские страны рассмотрят аналогичные меры. «Если (г-ну Эрдогану) мешают бродить по Европе и оказывать влияние на европейские страны так, как он хочет, я надеюсь, что это повлияет на его политику», - сказал он. Об этом сообщает Independent.