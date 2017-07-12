Ситуация осталась на «нуле»: что ожидается

Вчера состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, обсуждалось создание условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Эдвард Налбадян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения, в том числе, имплементации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт Петербурге. Сопредседатели попросили министров иностранных дел передать президентам стран предложения об организации саммита в этом году. Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД в рамках заседания Генассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке. Встреча произошла после инцидента 4 июля, который получил широкий международный резонанс. До встречи было заявлено, что Налбандян примет в ней участие на ужесточенных позициях. На встрече глав МИД стран-членов ОБСЕ Налбандян отметил, что пока не выполнены венские и санкт-петербургские договоренности, ответственность за провокации ложится на азербайджанскую сторону. Фактически, Армения сохранила позиции – по-прежнему в качестве предусловия возобновления переговоров выдвигается размещение международных механизмов расследования и статус Арцаха. В свою очередь, министр ИД Азербайджана до встречи заявил, что конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это значит, что переговоров как таковых нет, или для их возобновления нужны новые подходы. На встрече обсуждались некие «условия для продвижения урегулирования». Означает ли это, что выдвинуты новые подходы? Прежние ведь, как признал Серж Саркисян, уже сдали на хранение в секретариат ОБСЕ. За исключением Казанского плана, который отвергает Азербайджан, как сказал Саркисян. Есть мнение, что Россия не отказалась от этого плана, и многие связывают поставки российских ракет Азербайджану именно с этим. Сторонники подобного мнения утверждают, что Казанский план можно реализовать только в условиях масштабных стокновений на границе, при которых стороны обратятся к России с просьбой «развести» их, а она введет войска в зону конфликта. По большому счету, ситуация осталась на нуле, и на Брюссельской встрече прогресса не зафиксировано. Налбандян в своей речи в Вене призвал расширить и укрепить присутствие ОБСЕ в зоне конфликта и имплементировать договоренности о механизмах сдерживания. Если процесс не продвигается в этом направлении, остается только развязка путем войны или продолжение имитации, сопровождающейся локальными столкновениями. Игорь Мурадян считает идеальным для сопредседателей вариант, при котором стороны сами договорятся о схемах и условиях имитации. Обладают ли стороны таким потенциалом?