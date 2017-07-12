Азербайджанский след в американском скандале

Сын Дональда Трампа опубликовал переписку, которая подтверждает, что Россия до выборов предлагала семье Трампа компромат на Хиллари Клинтон. Примечательно, что познакомил Трампа-младшего с адвокатом, которая должна была доставить компромат, сын известного бизнесмена Араза Агаларова Эмин, который с 2006 по 2015 год был зятем Ильхама Алиева. Как отмечалось, отношения между Алиевыми и Агаларовыми сохранились, несмотря на развод. Азербайджанский след в российско-американском скандале не первый – ранее сообщалось о сомнительных связях Трампа с сыном экс-министра транспорта Азербайджана Анаром Мамедовым. Напомним, что несколько месяцев назад, когда скандал с Трампом стал набирать обороты, Ильхам Алиев уволил министра Зию Мамедова. Железные дороги Азербайджана, которыми, фактически, владел Мамедов, оказались на грани банкротства. Именно Анар Мамедов создал в США лоббистскую организацию, которая отстаивала интересы семьи Алиевых. После увольнения отца Анар также оказался в опале. Вчера Ильхам Алиев встречался в Стамбуле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который считается лоббистом «керосинщиков». Азербайджан имеет непосредственный интерес в новом витке развития нефтяного бизнеса. Получил ли Алиев гарантии поддержки Тиллерсона? И было ли известно на тот момент о вмешательстве бывшего зятя Алиева в скандал? Алиев потерял своих лоббистов, видимо, он счел, что пора лично выйти на ринг.