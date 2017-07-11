Евросоюз готов предоставить Армении нелетальное оружие?

Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил дополнения в Инструмент содействия стабильности и миру (ICSP), который распространяется на страны "Восточного партнерства". Дополнения предусматривают, что ЕС сможет "финансировать обучение и поставки нелетального оборудования (вооружение – ред.) для сил безопасности третьих стран". Армения также входит в «Восточное партнерство». Армения нуждается в высокотехнологичном «нелетальном оборудовании», тем более, если финансировать будет ЕС.