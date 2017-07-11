Евросоюз готов предоставить Армении нелетальное оружие?

  • Lragir.am
  • Политика - 11 Июля 2017, 16:51
Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил дополнения в Инструмент содействия стабильности и миру (ICSP), который распространяется на страны "Восточного партнерства".

Дополнения предусматривают, что ЕС сможет "финансировать обучение и поставки нелетального оборудования (вооружение – ред.) для сил безопасности третьих стран".

Армения также входит в «Восточное партнерство». Армения нуждается в высокотехнологичном «нелетальном оборудовании», тем более, если финансировать будет ЕС. 

Самое читаемое