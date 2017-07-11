Как сохранить лицо

«Не суйте нос в чужие дела» Житейская мудрость В литературной классике есть немало шедевров, которые остаются в памяти навсегда. Один из них – убийственная по силе сарказма фраза Остапа Бендера, предложившего приставучему беспризорнику ключ от квартиры, где деньги лежат. Не найдя ответа на столь неожиданный пассаж, нахальный босяк сразу же прекратил домогательства и отстал. Этот забавный эпизод из «Двенадцати стульев» как-то сам по себе вспомнился на фоне первых свежих комментариев кремлевского агитпропа после саммита Большой двадцатки. С главными горлопанами великодержавных амбиций Москвы произошла неприятная метаморфоза. И президентский секретарь Дмитрий Песков, и вождь «либерал-демократов» Владимир Жириновский, и автор «неординарных стратегических прогнозов» Евгений Сатановский, и новоявленный «аналитик» Карен Шахназаров, и «глубокомысленный политолог» Вячеслав Никонов, и даже сам телевизионный пижон, плясун и говорун Владимир Соловьев, ведущий политических шоу на канале «Россия» повели себя не как бесстрашные патриоты великой страны и путинские ораторы, а как расшалившиеся щенки, трусливо поджавшие хвосты и жалобно скулящие при виде занесенной палки. В аналитической программе «Воскресный вечер» каждый в отдельности и все они вместе взятые наговорили много всякого из арсенала пустопорожнего советского словоблудия, так ничего конкретно и не сказав. А что было делать, если в Германии их шефу пришлось покорно выслушать все, что говорили о недопустимости поведения России на внешнеполитической арене и в частности в Украине и в Сирии. Под давлением лидеров консолидированного Запада, а так же неопровержимых аргументов и фактов пришлось принять выдвинутые условия. Отныне Россия ограничится лишь контролем военной полиции в строго очерченном юго-западном районе Сирии. Да и то совместно с Израилем и Иорданией. А в Украине вынуждена была согласиться с участием в разрешении конфликта американского спецпредставителя. Кстати, этот видавший виды дипломат не только чиновник госдепа, а давний член политической команды сенатора Маккейна. Но кроме упомянутого, Россию ожидает другой пренеприятнейший сюрприз. Американцы готовятся выбросить на международный рынок большое количество сланцевых и нефтегазовых запасов. Это, конечно, больно ударит по российской экономике. Как бы ни пришлось в печальном итоге ломать голову над тем, куда девать все эти длиннющие и дорогущие нефтегазопроводы, изготовленные, кстати, из труб, сделанных на Западе и по западным же технологиям. Ведь конец нефтегазовой халявы уже четко просматривается на горизонте и не сулит воинствующим державникам ничего хорошего. Одним словом, получилось то, чего уж никак не ожидали горячие сторонники избрания Трампа, еще недавно весело распивавшие шампанское прямо в кабинетах Государственной Думы. Ключа от квартиры, где деньги лежат, им никто не предложил. Даже в саркастической остаповской формулировке. Проблем не убавилось, а даже наоборот. Если не считать привычных экономических, социальных и правовых, то для внутренней аудитории в создавшихся условиях во весь рост встала еще одна и далеко не простая – как сохранить лицо…Аркадий Вартанян