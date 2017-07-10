Порошенко: Украина и НАТО вводят план по членству в Альянсе

Украина и НАТО начали дискуссии о введении Плана действий по членству в Альянсе для нашей страны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО сегодня в Киеве. "Украина четко определила свое политическое будущее в сфере безопасности. Верховная Рада проголосовала, а я, как президент, как Верховный главнокомандующий, подписал закон, который ставит целью наше будущее членство в НАТО как цель нашей международной политики безопасности", - заявил Порошенко. "Мы считаем необходимым, и сегодня это четко подчеркнули, чтобы мы начали дискуссию о введении membership action plan (План действий по членству, - ред.), и наши предложения о начале дискуссии были с удовлетворением приняты", - подчеркнул президент. Президент подчеркнул, что Украина решительно настроена на реформы, имеет четкий график относительно того, что должна сделать до 2020 года, чтобы отвечать критериям членства. "На сегодняшний день мы этим критериям не соответствуем, поскольку за эти 20 лет ничего не делалось, более того, наоборот, принимались законы, которые отталкивали нас от НАТО. И лишь за последние три года мы сделали огромные шаги в реформировании. И мы уверены в том, что теперешняя дискуссия нас приблизит к возможности подачи соответствующей заявки. Мы имеем план на эти три года, имеем программу до 2020 года. Мы четко знаем, что делаем", - заявил Порошенко. Ранее сегодня Столтенберг заявил, что усиленная при помощи союзников и Североатлантического альянса Украина будет одним из основных гарантов евроатлантической безопасности. Об этом сообщает Об этом сообщает liga.net.