Алиев не может позволить себе широкомасштабную войну

Американская Forbes обратилась к недавней эскалации в зоне карабахского конфликта и проанализировала причины частых проявлений агрессии Азербайджана в привязке к экономическому упадку в этой стране. «18 мая Азербайджан вызвал гнев сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а затем и МИД России, нарушив неустойчивое перемирие между сторонами», пишет автор статьи Мовсес Тер-Ованнисян. Он отмечает, что Азербайджан поразил станцию ПВО Арцахской армии с помощью израильских ракет Spike. «Это произошло тогда, когда Азербайджан заявил о проявлениях насилия со стороны Армении. С подобными заявлениями Азербайджан выступил и тогда, когда девальвировала его валюта – манат, в 2015 году, что привело к потере почти половины сбережений граждан Азербайджана», говорится в статье. Автор отмечает, что это привело в 2016 году к самой жестокой вспышке насилия после заключения перемирия в 1994 году. Именно тогда, когда Азербайджан поразил станцию ПВО в Карабахе, Международный банк этой страны не смог выплатить 100 млн. долга и заявил в Нью-Йорке о банкротстве. После этого банк предоставил нефтяной компании Азербайджана кредит в 2 млрд. долларов, но вскоре и эта компания получила негативную оценку со стороны рейтингового агентства «S&P Global Rating», говорится в статье. Резкое снижение кредитного рейтинга, снижение добычи нефти и газа, регресс в строительной отрасли, инфляция – автор сравнивает ситуацию в Азербайджане с голландским синдромом. Алиеву ничего не оставалось, кроме как мобилизовать встревоженное население под штандартом, отмечается в статье. «Широкомасштабная агрессия Азербайджана в апреле прошлого года была осуществлена накануне опубликования Панамских документов, которые указывали на непотизм Алиева», говорит автор. По словам Тер-Ованнисяна, частое обострение ситуации на линии соприкосновения со стороны Азербайджана обусловлено как экономическим спадом, так и желанием Азербайджана продемонстрировать возможности закупленных у России, Турции и Израиля вооружений. «Алиевский режим не может позволить себе долгосрочную войну, при которой нефтяные инфраструктуры могут оказаться под угрозой, поэтому он ограничится столкновениями», резюмирует Forbes.