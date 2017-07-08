Алиев не может позволить себе широкомасштабную войну

Американская Forbes обратилась к недавней эскалации в зоне карабахского конфликта и проанализировала причины частых проявлений агрессии Азербайджана в привязке к экономическому упадку в этой стране. «18 мая Азербайджан вызвал гнев сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а затем и МИД России, нарушив неустойчивое перемирие между сторонами», пишет автор статьи Мовсес Тер-Ованнисян. Он отмечает, что Азербайджан поразил станцию ПВО Арцахской армии с помощью израильских ракет Spike. «Это произошло тогда, когда Азербайджан заявил о проявлениях насилия со стороны Армении. С подобными заявлениями Азербайджан выступил и тогда, когда девальвировала его валюта – манат, в 2015 году, что привело к потере почти половины сбережений граждан Азербайджана», говорится в статье. Автор отмечает, что это привело в 2016 году к самой жестокой вспышке насилия после заключения перемирия в 1994 году. Именно тогда, когда Азербайджан поразил станцию ПВО в Карабахе, Международный банк этой страны не смог выплатить 100 млн. долга и заявил в Нью-Йорке о банкротстве. После этого банк предоставил нефтяной компании Азербайджана кредит в 2 млрд. долларов, но вскоре и эта компания получила негативную оценку со стороны рейтингового агентства «S&P Global Rating», говорится в статье. Резкое снижение кредитного рейтинга, снижение добычи нефти и газа, регресс в строительной отрасли, инфляция – автор сравнивает ситуацию в Азербайджане с голландским синдромом. Алиеву ничего не оставалось, кроме как мобилизовать встревоженное население под штандартом, отмечается в статье. «Широкомасштабная агрессия Азербайджана в апреле прошлого года была осуществлена накануне опубликования Панамских документов, которые указывали на непотизм Алиева», говорит автор. По словам Тер-Ованнисяна, частое обострение ситуации на линии соприкосновения со стороны Азербайджана обусловлено как экономическим спадом, так и желанием Азербайджана продемонстрировать возможности закупленных у России, Турции и Израиля вооружений. «Алиевский режим не может позволить себе долгосрочную войну, при которой нефтяные инфраструктуры могут оказаться под угрозой, поэтому он ограничится столкновениями», резюмирует Forbes.
Алиев не может позволить себе широкомасштабную войну
- Политика - 08 Июля 2017, 16:08