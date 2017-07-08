О чем Трамп и Путин так долго говорили? Это смотря кого слушать

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Политика - 08 Июля 2017, 10:39
Немецкая команда, готовившая саммит "двадцатки", должно быть, немного расстроена. Они старались, разрабатывали повестку - "зелёная" экономика, дигитализация, борьба с терроризмом, развитие Африки - а почти вся пресса только и говорит, что об одной встрече: первой встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Перед этой беседой "на полях" саммита в Гамбурге обе стороны говорили, что не ждут от нее прорывов.

В этом смысле встреча превзошла ожидания: вместо объявленных заранее 30 минут президенты США и России проговорили целых два часа 15 минут.

Многие журналисты, работающие на саммите "двадцатки", расценили это как хороший знак для России и российско-американских отношений: то, что разговор затянулся, могло означать, что стороны не "зафиксировали сохраняющиеся разногласия", как выражаются дипломаты, а поговорили заинтересованно и подробно.

Расхождения в трактовках Правда, сразу после встречи стороны обнаружили некоторые расхождения в трактовке того, что же на ней говорилось.

Присутствовавшие на встрече президентов госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров разошлись в важном нюансе в описании той части разговора, которая касалась ключевого сейчас во внутренней политике США вопроса о попытках России посредством кибервзломов повлиять на исход прошлогодних выборов в США.

Рекс Тиллерсон сообщил журналистам, что Трамп заговорил об этом сразу в самом начале встречи и что Путин отверг подозрения, как делал это и до сих пор.

"Дискуссия была оживленной и долгой", - цитируют Тиллерсона агентства.

Российский же министр, Сергей Лавров, выступая на отдельном брифинге одновременно с Тиллерсоном, выразился в том духе, что американского президента удовлетворили объяснения Путина.

"Он эти заявления принимает", - передают российские агентства слова Лаврова. Тиллерсон такого не говорил.

Российские официальные лица и эксперты перед встречей в многочисленных комментариях повторяли, что Трамп повязан по рукам и ногам расследованием предполагаемого вмешательства России в ход предвыборной кампании и любая уступка Путину будет использована против Трампа во внутриполитической борьбе.

Впрочем, и Тиллерсон, и Лавров после встречи президентов всячески подчеркивали, что на ней царила доброжелательная атмосфера и Трамп с Путиным продемонстрировали желание договариваться.

 

"Оба лидера очень быстро нашли общий язык. Очень хорошо ощущалась положительная "химия" [...] и совсем немного было препирательств относительно прошлого", - заявил Рекс Тиллерсон.

"Это прошлое включает нарушение Россией суверенитета Америки год назад и аннексию Крыма три года назад. Это нельзя забывать", - отреагировал в "Твиттере" Майкл Макфол, служивший при президенте Бараке Обаме послом в Москве.

О санкциях ничего не сказали Трамп и Путин, судя по рассказу Лаврова и Тиллерсона, даже сумели договориться о чем-то конкретном: в частности, еще раз попробовать объявить перемирие на части территории Сирии.

И даже по деликатному вопросу киберпреступности, как сообщил Сергей Лавров, стороны решили попытаться сотрудничать, создав совместную рабочую группу.

Для России важнейшим вопросом остаются санкции США, а также Евросоюза, но о них главы внешнеполитических ведомств России и США в своих рассказах о встрече Трампа и Путина ничего определенного не сказали.

Зато о них говорил Путин: в статье в немецкой деловой газете Handelsblatt накануне саммита в Гамбурге и затем в пятницу на самом саммите он заявил, что эти санкции - проявление протекционизма и потому противоречат провозглашенным "двадцаткой" принципам честной торговли.

При этом Путин, следуя дипломатической тактике Москвы, ни словом не упомянул о том, за что были введены эти санкции, а именно о действиях России в отношении Украины.

Дональд Трамп, выступая в Польше за день до саммита "двадцатки", заявил, что призывает Россию прекратить дестабилизировать Украину и поддерживать враждебные режимы Сирии и Ирана.

Уже на следующий день он говорил - "это большая честь для меня", открывая встречу с человеком, которого обвинил в дестабилизации Украины и поддержке враждебных режимов.

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