Три провала Путина

Сегодня в Гамбурге должна состояться встреча Трамп-Путин, итоги которой не берется предсказать никто. И вопрос не только в непредсказуемости Дональда Трампа, но и в неоднозначности положения, в которое загнал себя Путин. До встречи в Гамбурге Путин уже потерпел три провала. Первое – долгожданный визит в Россию президента Китая Си Цзиньпиня получился неприметным до неприличия. Не было подписано ни одного крупного контракта, не сделано политических заявлений. Эксперты отмечают только, что Путин и Си могли договориться выступать единым фронтом против Трампа. Но и это не факт. Второе поражение Путин потерпел в Астане, где Россия, Иран и Турция не смогли договориться о разделе зон безопасности в Сирии. Кто был не согласен, не известно, но союз России с Ираном и Турцией явно не получился, и это открывает в Сирии новые перспективы без России. Третьим поражением стало то, что России так и не удалось добиться отдельной встречи Трампа и Путина в Гамбурге и уточнить повестку. США заявили, что встреча будет в расширенном составе, а Трамп будет говорить о том, о чем сочтет нужным.