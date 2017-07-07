Новое заявление Минской группы ОБСЕ

На заседании Постоянного совета ОБСЕ сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) выступили с новым заявлением по поводу нарушения режима перемирия на линии соприкосновения в Карабахе, категорически потребовав не ставить под угрозу гражданское население. Нарушение 4 июля сопредседатели сочли провокацией, которая может поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры. «Напоминаем сторонам обязательства, взятые ими в соответствие с Венской конвенцией, которая предполагает отказ от действий, могущих привести к потерям среди гражданского населения. Предлагаем сторонам предпринять безотлагательные действия по снижению напряженности и следовать требованиям соглашений о перемирии 1994-95 гг.». Россия, Франция и США подчеркивают необходимость скорейшего возобновления переговоров, которые позволят достичь мирного урегулирования, поскольку именно это является реальным путем достижения мира, благосостояния и примирения в регионе.