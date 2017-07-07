Заявление Госдепа США по поводу нарушения перемирия 4 июля

Госдепартамент Соединенных штатов крайне обеспокоен новыми фактами нарушения перемирия на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил 4 июля. Об этом в ходе брифинга заявила споуксмен Госдепа Хизер Нойерт. «Соединенные штаты крайне обеспокоены фактами нарушения перемирия в Нагорном Карабахе 4 июля, которые привели к потерям среди гражданского населения, в том числе, гибели двухлетнего ребенка. Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв. Вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ призываем стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. Наша политика в этом регионе очевидна: единственным способом урегулирования конфликта являются переговоры на основе международного права, включая неприменение силы, территориальную целостность и право на самоопределение», заявила Нойерт.