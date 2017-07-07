Daily Beast узнал о согласии США на военную полицию России в Сирии

Как сообщает издание Daily Beast, команда Трампа готова согласиться на дальнейшее пребывание у власти в Сирии Башара Асада и создание в Сирии зон безопасности, которые будет контролировать российская военная полиция. Как рассказал изданию высокопоставленный источник в американской администрации, именно таким образом в Вашингтоне рассчитывают сохранить стабильность в Сирии после разгрома основных сил «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). На основании иракского опыта американцы пришли к выводу, что если после победы над террористами не патрулировать занятую территорию, то рано или поздно террористы сумеют взять реванш. А поскольку у США нет планов отправлять свои силы для патрулирования демилитаризованных зон, стоит смириться с реальностью и позволить заняться этим российским силам, рассказал источник издания. При этом американцы не намерены отказываться от поддержки курдов, которые в настоящее время контролируют значительные территории на севере Сирии. Именно они должны будут не допустить возвращения террористов в эти районы. Daily Beast предполагает, что план, разработкой которого занимался госсекретарь США Рекс Тиллерсон, может быть представлен на встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в пятницу днем в Гамбурге. Накануне иранское агентство Fars со ссылкой на арабоязычную газету Аl Watan сообщило, что американцы предпочли пока отказаться от планов направить свои силы на аэродром Табка на западе провинции Ракка, который контролируют вооруженные отряды курдов. Связано это с тем, что сирийская правительственная армия находится всего в 4 км от этого места и американцы опасаются оказаться под огнем ее артиллерии.

