В Европарламенте пресечена антиармянская акция

На заседании Европпарламента 5 июля в Страсбурге 457 голосами за при 124 против и 66 воздержавшихся ЕП принял резолюцию в связи с предложениями касательно сессии 72-й ГА ООН. Резолюция касается прав человека, международной безопасности, а также ряда вопросов по конфликтам. Усилиями азербайджанской стороны на последнем этапе обсуждения было предложено дополнение касательно нагорно-карабахского конфликта, содержащее недопустимые формулировки, подчеркивающие принцип территориальной целостности и игнорирующее принципы равенства народов и права на самоопределение. Усилиями постоянного представительства Армении в ЕС удалось провалить инициативу, и в окончательном тексте резолюции указано как право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, так и принцип недопустимости применения силы или угрозы ее применения.