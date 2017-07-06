Президент США Дональд Трамп осудил «дестабилизирующие» действия России в Восточной Европе. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает Sky News. Под этой фразой политик, как поясняет Radio Liberty, подразумевал «аннексию» Крыма, а также поддержку Москвой ополченцев в Донбассе. Для решения этой ситуации США, как добавил Трамп, работают вместе с Польшей. Ее глава Соединенных Штатов, по информации Sky News, напротив оценил как «не только замечательного друга [США], но и, действительно, важного союзника». В настоящий момент там, как напомнил политик, находятся порядка 900 американских военных отрядов, которые, по словам американского лидера, готовы противостоять потенциальным угрозам со стороны России в Восточной Европе. Анджея Дуду Трамп, как отмечает телеканал, также похвалил за «превышение» необходимого вклада Польши в НАТО. «Мы считаем себя лояльными партнерами [США], которые сотрудничают [с ними] по ряду вопросов, в том числе по вопросам безопасности», — ответил на это президент Польши, заметив, что он «чувствует» — Соединенные Штаты «серьезно относятся к безопасности Польши». После пресс-конференции, 6 июля, как поясняет телеканал, Трамп должен отправиться в Гамбург на саммит G20. Там, как ожидается, в пятницу, 7 июля, состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что у Вашингтона нет понимания того, какая в настоящий момент у Москвы «линия» в отношении США. «У Кремля тоже нет понимания», — ответили на это, в свою очередь, в Кремле. Об этом журналистам, как передает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это такая взаимность, поэтому мы ждем все первую встречу двух президентов», — добавил он, пояснив, что только главы государств «смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам».​ «Будет возможность познакомиться и понять истинный подход к двусторонним отношениям, а не тот, который транслируется», — заметил также Песков на вопрос о том, могут ли повлиять заявления американского лидера о «дестабилизирующих действиях» России в Европе на переговоры. «Мы с таким подходом не согласны», — заключил официальный представитель администрации главы России.

