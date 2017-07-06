Россия призывает стороны карабахского конфликта принять все необходимые меры для стабилизации ситуации - Захарова

Россия считает недопустимым дальнейшее кровопролитие и призывает стороны карабахского конфликта принять все необходимые меры для стабилизации ситуации. Об этом заявила на еженедельном брифинге в четверг официальный представитель Министерств аиностранных дел РФ Мария Захарова. “По поступившей от сторон нагорно-карабахского конфликта информации вечером 4-го июля на линии соприкосновения войск имело место очередное нарушение режима прекращения огня, что повлекло за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения”, – заявила Захарова. “Поддерживаем заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения насилия и возобновления переговоров”, – отметила официальный представитель МИД РФ.