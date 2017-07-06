Варшава и Вашингтон договорились о поставках в Польшу систем Patriot

РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши и Пентагон подписали соглашение о поставках Варшаве систем ПВО Patriot, заявил глава польского военного ведомства Антони Мачеревич. Документ был подписан в Варшаве во время визита американского президента Дональда Трампа. Мачеревич уточнил, что польские комплексы оснастят новейшей системой управления огнем IBCS, а первые поставки начнутся к 2022 году.. На покупку восьми комплексов Patriot Варшава планировала потратить не более 30 миллиардов злотых (около 7,5 миллиарда долларов). По словам министра, покупка комплексов обеспечит Польше "безопасность перед любым врагом" и позволит "эффективно противодействовать российским системам "Искандер". Также Мачеревич рассказал, что недавно Польша выбрала американский концерн Lockheed Martin для поставок ракетных систем дальнего радиуса "Homar". Ранее в Варшаве заявляли, что рассчитывают на постоянное присутствие в стране солдат НАТО и США и систем противовоздушной обороны. В Варшаве неоднократно звучали заявления о "российской угрозе" прибалтийским странам и Польше. При этом Москва не раз подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.