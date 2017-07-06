Тиллерсон: пока неясно, чего Россия хочет от США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал предстоящую встречу президентов США и России признаком улучшения отношений между двумя странами. "Мы пока еще в самом начале, и я бы сказал, в данный момент сложно сказать, каковы намерения России относительно отношений с США. Но главная цель встречи - это чтобы президент Трамп и президент Путин имели возможность обсудить то, как каждый из них видит отношения между нашими странами", - сказал Тиллерсон в преддверии саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. По словам госсекретаря США, Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией дальнейшие меры по нормализации ситуации в Сирии. "Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, [размещение] наблюдателей за соблюдением соглашения о прекращении огня на земле и координацию доставки гуманитарной помощи", - говорится в заявлении главы Госдепа, опубликованном в преддверии встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки". Рекс Тиллерсон отметил, что на России лежит особая ответственность за ситуацию в Сирии. Кроме этого госсекретарь США призвал всех участников конфликта в Сирии сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России, США и ряде других стран экстремистской группировкой "Исламское государство" и избегать конфликтов друг с другом. "Освобождение Ракки наносит ИГ большой урон, и в Сирии оно может быть окончательно разгромлено, если все стороны конфликта поставят перед собой такую задачу. Для этого международное сообщество, и в особенности Россия, должны устранить препятствия, мешающие нанести ИГ окончательное поражение", - считает Рекс Тиллерсон. В конце июня Пентагон объявил о полном окружении Ракки, которая считается "столицей" "Исламского государства" в Сирии.