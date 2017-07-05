НАТО нашел способ сохранить сотрудничество с Арменией

Сегодня в Ереване состоялось обсуждение «НАТО от Варшавы к Брюсселю: безопасность людей и реформы в сфере безопасности Армении», в котором принимали участие послы стран-членов НАТО, заместитель главы офиса НАТО в Грузии Росария Пуглиси, эксперты. Армении удается успешно совмещать активное сотрудничество с НАТО с членством в ОДКБ, сказала Росария Пуглиси, добавив, что дружественные отношения между Арменией и НАТО продолжают развиваться, и если Армения желает усовершенствовать систему своей безопасности, то ей нужно сотрудничать с НАТО. Она отметила беспрецедентное обстоятельство – Армения является членом военно-политического блока ОДКБ и успешно сотрудничает с другим блоком – НАТО. «НАТО ценит это и понимает, что «быть маленькой страной непросто». Армения – «уникальный случай», сказала она. Это обстоятельство действительно придает вес Армении, если, конечно, Армении удастся соблюсти «баланс», что будет все сложнее, учитывая перспективы ухудшения отношений Запада и России. Правда, ОДКБ сложно назвать военно-политическим блоком, учитывая его состав и несовместимость интересов. Например, некоторые союзники Армении по НАТО поддерживают союзнические отношения с противником Армении Азербайджаном и даже поставляют ему оружие. В данном случае проблемой Армении является не ОДКБ, а политика России. В НАТО, безусловно, понимают неоднозначное и в каком-то смысле уязвимое положение Армении и не ставят Армению перед сложным выбором, поскольку в этом случае Армению перед выбором может поставить Россия со всеми вытекающими последствиями. В этом смысле в ходе обсуждения с интересным предложением выступил посол Германии в Армени Маттиас Кислер. Он предложил в будущем приглашать на подобные обсуждения посла России в Армении. «Чтобы он мог получить более обширное представление о деятельности НАТО», сказал он, добавив, что деятельность НАТО не направлена против третьих стран. Посол Польши в Армении Ежи Новаковски заявил, что сотрудничество НАТО и Армении не направлено против России. Таим образом, можно заключить, что НАТО делает все, чтобы сохранить сотрудничество с Арменией, и нашло верный путь – решив прежде «проблемы» с Россией.