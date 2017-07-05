Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ

  • Lragir.am
  • Политика - 05 Июля 2017, 11:53
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) распространили заявление в связи с эскалацией на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил 4 июля.  

В заявлении отмечается, что сопредседатели осведомлены о возобновлении насилия в селе Алханлу Физулинского района, которое привело к человеческим жертвам, в том числе, среди мирного населения.

Минская группа призывает стороны прекратить военные действия. Насилие порождает только насилие и ни к чему не приводит. Единственным ответственным и гуманным путем урегулирования этого продолжительного конфликта является возврат к переговорам, говорится в заявлении.

Сопредседатели выражают соболезнования семьям погибших. 

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