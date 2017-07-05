Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) распространили заявление в связи с эскалацией на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил 4 июля. В заявлении отмечается, что сопредседатели осведомлены о возобновлении насилия в селе Алханлу Физулинского района, которое привело к человеческим жертвам, в том числе, среди мирного населения. Минская группа призывает стороны прекратить военные действия. Насилие порождает только насилие и ни к чему не приводит. Единственным ответственным и гуманным путем урегулирования этого продолжительного конфликта является возврат к переговорам, говорится в заявлении. Сопредседатели выражают соболезнования семьям погибших.