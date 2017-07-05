Москва и Пекин призвали Пхеньян прекратить ракетные пуски

Россия и Китай призвали Северную Корею заморозить свои ракетные и ядерные программы. Причиной этого обращения стали проведенные Пхеньяном успешные испытания своей первой межконтинентальной баллистической ракеты. Москва и Пекин также призвали к приостановке планов проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей совместных крупномасштабных военных маневров. Как говорится в совместном заявлении, текст которого размещен во вторник на сайте российского министерства иностранных дел, оно основано на предложенных китайской стороной идеях "двойного замораживания". "Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений", - говорится в заявлении МИД двух стран. "В любой точке мира" Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" состоялся в 03:40 по московскому времени (00:40 по Гринвичу) с полигона в северной части северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. По данным японских военных, полет ракеты "Хвасон-14", упавшей в Японское море, длился 37 минут. Она преодолела расстояние примерно в 930 километров. Власти Северной Кореи уже заявили, что их ракета может поразить цель в любой точке мира. Но, хотя Пхеньян, судя по всему, добился некоторого прогресса в ракетных технологиях, эксперты считают, что эта ракета не в состоянии точно поразить цель. И Москва, и Вашингтон заявили, что новая ракета не представляет для них какую-либо угрозу. Тем не менее Россия озабочена развитием обстановки на Корейском полуострове, так же, как и Китай, лидер которого Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву с двухдневным визитом. Значительная часть совместного заявления России и Китая обращена к Соединенным Штатам. В частности, стороны выступают против "военного присутствия внерегиональных сил в Северо-Восточной Азии", а также подчеркивают, что "справедливые озабоченности КНДР следует уважать". Россия и Китай назвали запуск северокорейской ракеты неприемлемым, но вместе с тем призвали США не размещать в Южной Корее противоракетные комплексы подвижного наземного базирования THAAD, предназначенные для отражения возможного нападения с использованием подобных ракет. "Размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай", - говорится в российско-китайском заявлении. Япония уже заявила протест властям Северной Кореи. Японский премьер-министр Синдзо Абе сказал, что запуск "демонстрирует возросший уровень угрозы". Президент США Дональд Трамп также резко отреагировал на очередное ракетное испытание. "Этому парню что, больше нечем заняться?", - написал Трамп в "Твиттере", очевидно, имея в виду лидера КНДР Ким Чен Ына. "Сложно поверить, что Япония и Южная Корея будут дальше с этим мириться. Возможно, Китай сделает серьезный шаг [...] и покончит с этим абсурдом раз и навсегда!", - добавил Трамп. Днем ранее Трамп провел телефонный разговор с лидерами Китая и Японии по проблеме Северной Кореи. В последние несколько месяцев КНДР резко увеличила число испытаний ракет - за этот год зафиксировано уже 11 запусков.



