США жестко осудили запуск ракеты в КНДР и пригрозили мерами

В Вашингтоне жестко осудили недавний запуск межконтинентальной ракеты, проведенный Северной Кореей. Как следует из сообщения главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, распространенного в ночь на среду, 5 июля, в Белом доме намерены принять "более жесткие меры" в адрес Пхеньяна. Испытания подобной ракеты представляет собою "обострение угрозы в адрес США, наших союзников и партнеров, региона и всего мира", указывается в документе. В ответ на северокорейский запуск США и Южная Корея провели совместные ракетные стрельбы. В ходе учений были задействованы американские тактические ракетные комплексы ATACMS и южнокорейские ракеты Hyunmoo Missile II. Как следует из официального пресс-релиза военного командования США, стрельбы продемонстрировали готовность войск двух государств нанести "точный удар по важным объектам в любое время и в любых погодных условиях". Помимо этого, США обратились в ООН с предложением созвать внеочередное заседание Совета безопасности. Оно должно состояться в Нью-Йорке по местному времени во второй половине дня среды. Ранее генсек организации Антониу Гутерриш назвал северокорейское испытание ракеты "наглым нарушением" требований ООН и "опасной эскалацией" напряженности. Рано утром во вторник, 4 июля, КНДР провела успешное испытание первой в истории страны межконтинентальной баллистической ракеты. Пхеньян заявляет, что ракета может поразить цель в любой точке мира. По данным министерства обороны Японии, полет северокорейской ракеты длился около 40 минут. Она преодолела расстояние 900 км, поднявшись на высоту более 2500 км, прежде чем упала в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.