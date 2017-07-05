Армянская армия нанесла ответный удар, противник понес потери

На линии соприкосновения ВС Нагорно- Карабахской Республики и Азербайджана 4 июля противник продолжил нарушать режим прекращения огня из орудий разного калибра. В районе 20:20 на южном направлении были применены реактивные системы залпового огня типа ТР-107. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Арцаха (НКР). Это первый случай после обострения на линии соприкосновения в апреле 2016 года, когда вооружённые силы Азербайджана применяют оружие подобного типа. Министерство обороны Нагорного Карабаха обращет внимание мирового сообщества на данный факт, предупреждая азербайджанскую сторону, что ответ будет несоразмерным. На разных участках линии соприкосновения ВС Нагорно- Карабахской Республики и Азербайджана 4 июля противник продолжил нарушать режим прекращения огня. В частности, в 11:30 - 11:35 на восточном направлении азербайджанская сторона применила 82-миллиметровый миномёт (4 снаряда), в 12:45 - 12:55 – станковый противотанковый гранатомёт (3 снаряда), на южном, в 13:35, 60-миллиметровый миномёт (3 снаряда), в 19:10 – 60-мм миномёт (2 снаряда). А в 20:20 - 20:30 с военной базы в селе Алханлу азербайджанские вооруженные силы открыли огонь в направлении командного пункта одной из воинских частей на южном направлении из реактивных систем залпового огня ТР-107 (5 снарядов). Для подавления действий противника передовые подразделения Армии обороны Карабаха были вынуждены предпринять ответные действия в районе 20:31 - 20:40, вследствие чего ВС НКР подавили огневую точку в селе Алханлу. По достоверным данным Армии обороны, противник понёс потери. Армия обороны НКР в результате провокационных действий противника потерь не понесла. Вся ответственность за случившееся ложится на военно-политическое руководство Баку. По данным азербайджанской стороны, погибли мирные жители.