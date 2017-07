Азербайджанская компания доставляла террористам оружие?

На сайте газеты «Труд», у которой самый большой тираж в Болгарии, 2-го июля была опубликована скандальная статья по следам расследования, проведенного на основании красноречивых фактов и рассекреченных документов, в которой раскрывается прямая вовлеченность госструктур Азербайджана в дело вооружения исламистских террористических группировок в различных частях света. Автор статьи Диляна Гайтнаджиева в своем расследовании приводит, в основном, данные о продаже оружия в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан и Конго, доставляемого по назначению азербайджанской государственной авиакомпанией Silk Way Airlines под видом дипломатического груза. Статья была опубликована после того, как группа болгарских хакеров Anonymus Bulgaria взломала сеть посольства Азербайджана в Софии, и выложила документы в открытый доступ. Как пишет автор статьи, за последние 3 года азербайджанская компания, прикрываясь дипломатическим статусом, поставляла в горячие точки десятки тонн оружия и боеприпасов. Основная часть этого оружия использовалась террористическими группировками. Автор статьи Диляна Гайтнаджиева пишет также, что часть перевозимого оружия могла быть использована в НКР. На основании красноречивых фактов доказывается, что заявление МО Азербайджана, сделанное в 2016 году о том, будто армянская сторона использует белый фосфор, является не чем иным, как фальсификацией. Граната, якобы найденная азербайджанским военнослужащим, по всей вероятности, была из партии незаконно поставляемого оружия. Используя официальный адрес МО Азербайджана, государственная компания осуществляла незаконную деятельность, что было бы невозможно без ведома и разрешения высшего руководства в Баку. Ставшие доступными вследствие утечки документы свидетельствуют о том, что Азербайджан вел себя подобным образом не только в Болгарии, но и в ряде других стран, где посольства Азербайджана получали соответствующие инструкции от МИД Азербайджана. Произошедшее является не только нарушением международного права, но и вопиющим нарушением устава ИАТА (IATA), на что ответственные лица многих стран (по данным автора, в Болгарии, Сербии, Румынии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польше, Турции, Германии, Великобритании, Греции и пр.) закрывали глаза. Услугами азербайджанской авиакомпании по части «коммерческой транспортировки дипломатического оружия» пользовались и американские компании, которые поставляют оружия различным подразделениям американских ВС. По данным федеральной системы закупов, за последние 3 года различные американские компании получили 1 млрд долларов на производство и экспорт оружия, и все они пользовались услугами авиакомпании Silk Way Airlines. В условиях перегруженности или недоступности авиалайнеров авиакомпании Silk Way Airlines, использовались самолеты армии Азербайджана, однако ни одно из вывезенного вооружения не попало в Азербайджан, что говорит о непосредственной вовлеченности властей в незаконную торговлю оружием. Поставки американских компаний, в основном, осуществлялись в адрес Аль-Нусры – ветви Аль-Каиды, или же отправлялись в Афганистан. Другие государства, пользующиеся услугами этой авиакомпании – Саудовская Аравия, ОАЭ: первая закупала вооружения в Восточной Европе и поставляла его в различные регионы Африки и ИГИЛ. Кроме того, в марте-мае 2015 года авиакомпания Silk Way Airlines перевезла около 202 тонн белого фосфора (из Сербии и Болгарии, пункт доставки – Кабул); в результате деятельности авиакомпании Silk Way Airlines серьезные вооружения оказались в Буркина-Фасо и в руках боевиков ИГИЛ.