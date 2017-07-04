Серж Саркисян поздравил президента и народ США с Днем независимости

4 июля Серж Саркисян посетил посольство США в Армении в связи с Днем независимости.

Он поздравил посла Ричарда Миллза, сотрудников посольства и в их лице – дружественный американский народ, пожелав благополучия и развития.

Президент Армении и посол посадили во дворе посольства абрикосовые деревья в честь 241-й годовщины провозглашения независимости США и 25-летия установления армяно-американских дипломатических отношений.

«США высоко ценят четвертьвековое сотрудничество с Арменией», сказал посол Миллз, выразив надежду, что отношения станут еще крепче, и мы сможем углубить торговые и инвестиционные связи во благо наших народов.

Серж Саркисян также высоко оценил сотрудничество с США и уровень двусторонних отношений, отметив, что в динамично меняющемся мире Армения считает важным диалог с США во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Особенно была отмечена важность торгово-экономических связей, обсужден их потенциал и перспективы развития.

Президент Армении выразил США признательность за поддержку, в том числе, в ходе состоявшихся в апреле этого года парламентских выборов.

«Мы можем констатировать, что за прошедшие 25 лет нам удалось выстроить надежное партнерство, зиждящееся на обоюдном уважении и доверии. Наш политический диалог носит динамичный характер, содействуя расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, в торгово-экономической сфере», говорится в послании.

Серж Саркисян отметил роль армянской общины Америки, а также высоко оценил поддержку США экономическому развитию Армении, рефромам, становлению демократии и гражданского общества.

Не могу не отметить вклад США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в деле установления мира в регионе. Убежден, что совместно с двумя другими сопредседателями МГ – Россией и Францией, можно будет добиться желаемого результата в карабахском урегулировании - долгосрочного и мирного решения, говорится в послании.