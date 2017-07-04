Серж Саркисян поздравил президента и народ США с Днем независимости

4 июля Серж Саркисян посетил посольство США в Армении в связи с Днем независимости. Он поздравил посла Ричарда Миллза, сотрудников посольства и в их лице – дружественный американский народ, пожелав благополучия и развития. Президент Армении и посол посадили во дворе посольства абрикосовые деревья в честь 241-й годовщины провозглашения независимости США и 25-летия установления армяно-американских дипломатических отношений. «США высоко ценят четвертьвековое сотрудничество с Арменией», сказал посол Миллз, выразив надежду, что отношения станут еще крепче, и мы сможем углубить торговые и инвестиционные связи во благо наших народов. Серж Саркисян также высоко оценил сотрудничество с США и уровень двусторонних отношений, отметив, что в динамично меняющемся мире Армения считает важным диалог с США во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Особенно была отмечена важность торгово-экономических связей, обсужден их потенциал и перспективы развития. Президент Армении выразил США признательность за поддержку, в том числе, в ходе состоявшихся в апреле этого года парламентских выборов. Серж Саркисян направил также поздравительное послание президенту США Дональду Трампу. «Мы можем констатировать, что за прошедшие 25 лет нам удалось выстроить надежное партнерство, зиждящееся на обоюдном уважении и доверии. Наш политический диалог носит динамичный характер, содействуя расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, в торгово-экономической сфере», говорится в послании. Серж Саркисян отметил роль армянской общины Америки, а также высоко оценил поддержку США экономическому развитию Армении, рефромам, становлению демократии и гражданского общества. Не могу не отметить вклад США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в деле установления мира в регионе. Убежден, что совместно с двумя другими сопредседателями МГ – Россией и Францией, можно будет добиться желаемого результата в карабахском урегулировании - долгосрочного и мирного решения, говорится в послании.
Серж Саркисян поздравил президента и народ США с Днем независимости
- Политика - 04 Июля 2017, 13:49