Тиллерсон готов позволить России решить судьбу Асада

По словам трех осведомленных дипломатических источников, на прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время личной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем (Antonio Guterres) заявил, что судьба сирийского лидера Башара Асада сейчас находится в руках России. Он отметил, что первоочередная задача администрации Трампа ограничивается уничтожением «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в РФ — прим. ред.). Эти слова ознаменовали очередной этап на ухабистом политическом курсе США, который поверг в шок международных наблюдателей, пытающихся понять, будет ли администрация Трамп настаивать на уходе Асада. Приблизительно три месяца назад Тиллерсон настаивал на том, что Асад должен будет оставить свой пост из-за предположительного применения химического оружия. Заверения, данные Тиллерсоном Гутерришу, свидетельствуют о растущей готовности администрации Трампа отдать России руководящую роль и позволить ей контролировать ситуацию в Сирии, а также геополитику на второй план, чтобы сосредоточиться на разгроме ИГИЛ. Он также дал понять, что действия американских вооруженных сил против войск Асада в последние месяцы имеют лишь ограниченные тактические цели. Они заключаются в том, чтобы удержать режим от будущих химатак и защитить поддерживаемые Вашингтоном силы, воюющие с «Исламским государством» в Сирии. США не собираются ослаблять режим Асада или укреплять позиции оппозиционных сил на переговорах. Позиция Тиллерсона отражает признание того, что правительство Сирии при поддержке России и Ирана становится вероятным политическим победителем в гражданской войне, продолжающейся в стране уже шесть лет. Она также знаменует собой дальнейший отход от принятого в 2012 году при посредничестве ООН Женевского коммюнике. Коммюнике подписали Россия, США и другие ключевые государства. В нем они призвали к созданию переходного правительства с участием представителей режима и оппозиции. Женевское соглашение, по мнению администрации Барака Обамы и других западных союзников, должно было в итоге обеспечить уход Асада с поста президента (хотя администрация Обамы в последний год работы смягчила свои требования в отношении ухода Асада). Чиновник Госдепартамента отказался комментировать частную беседу Тиллерсона с Гутерришем, но заявил, что США по-прежнему «привержены Женевскому процессу» и поддерживают «заслуживающий доверия политический процесс, который может разрешить вопрос о будущем Сирии. «В конечном счете этот процесс, на наш взгляд, приведет к урегулированию вопроса о статусе Асада», — отметили в Госдепартаменте. «Сирийский народ должен определять политическое будущее своей страны в ходе политического процесса», — добавил чиновник ведомства. Решение уступить России позиции в вопросе будущего Асада принято накануне первой личной встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится на следующей неделе на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии в городе Гамбург. К тому же сейчас администрация Трампа стремится восстановить отношения с Кремлем, несмотря на серию скандалов, преследующих Белый дом после избрания Трампа. Ранее в этом месяце Тиллерсон заявил, что Трамп поручил ему восстановить значительно ухудшившиеся отношения между странами. Госсекретарь также предупредил Конгресс, что введение новых санкций против России за ее предполагаемую роль во вмешательстве в американские выборы может свести на нет попытки сотрудничества с Москвой по Сирии. «Президент попросил меня начать процесс возобновления взаимодействия с Россией и выяснить, сможем ли мы сначала стабилизировать эти отношения с тем, чтобы они не оказали негативного влияния на будущее», — заявил Тиллерсон в ходе визита в Новую Зеландию в начале июня. Исходя из этого Тиллерсон «начнет восстанавливать определенный уровень доверия» с Москвой. Менее чем через два месяца после принятия присяги Тиллерсон дал ясно понять, он не особо заинтересован в применении силы для того, чтобы заставить сирийского лидера покинуть свой пост. Будущее Асада, заявил он в конце марта, «будет решать сирийский народ». Его слова подкрепила Никки Хейли (Nikki Haley), постпред США при Организации Объединенных Наций. Она заявила журналистам, что «концентрация усилий на том, чтобы заставить Асада уйти, больше не является нашей приоритетной задачей». Но затем, в апреле, Тиллерсон изменил свой курс, заявив, что «сейчас предпринимаются шаги» в сторону отстранения Асада от власти путем международных усилий. Это произошло после того, как режим Асада совершил химическую атаку на мирное население, в результате которой погибли десятки человек. Несколько дней спустя, во время саммита «Большой семерки» в Италии Тиллерсон повторил свои слова, предупредив о том, что правление Асада «приближается к концу». «Процедура ухода Асада с поста представляет собой процесс, требующий от международного сообщества действий, направленных на то, чтобы сначала разгромить ИГИЛ в Сирии и стабилизировать ситуацию в Сирии во избежание гражданской войны в дальнейшем. А затем вести совместную работу с нашими партнерами во всем мире по завершению политического процесса, который приведет к уходу Асада», — сказал он. Но Тиллерсон дал ясно понять Гутерришу, что США в очередной раз меняют тактику. По словам одного источника, Тиллерсон во время встречи на прошлой неделе сказал генеральному секретарю ООН: «Что будет с Асадом — это дело России, а не правительства США». Основная идея Тиллерсона заключалась в том, добавил чиновник, что «власти США будут реагировать на террористическую угрозу» и что им в принципе безразлично «уйдет Асад или останется». Отступление Тиллерсона указывает на то, что Госдепартамент, пробираясь сквозь заросли запутанных отношений между воюющими в Сирии конфликтующими альянсами, намерен обойти непростую этическую проблему и не заниматься решением вопроса о том, что делать с режимом Асада. «Причиной, по которой США участвуют в сирийских событиях, является ИГИЛ, — заявила в среду журналистам официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт (Heather Nauert). — Именно это нас беспокоит и поэтому мы там находимся». Бывший специальный советник Госдепартамента по вопросу политической реформы в Сирии Фред Хоф (Fred Hof) назвал позицию администрации Трампа в отношении роли России в Сирии «нечеткой, приводящей в замешательство». Он считает, что виной тому — отсутствие у Трампа согласованной, всеобъемлющей национальной стратегии безопасности. «Нет единой линии, которой все должны придерживаться, — сказал он. — И меня не удивляет, что по этому вопросу существуют множество мнений и позиций». О передаче судьбы Асада в руки России он заявил: «Одно дело — уйти от проблемы и сказать: „Пусть этим занимаются русские". Но совсем другое дело — считать, что можно на самом деле поступить мудро с политической точки зрения, понадеявшись, что русские добьются хороших результатов». Бывшие высокопоставленные чиновники США обеспокоены тем, как администрация Трампа уступает Кремлю политические позиции в Сирии, практически ничего не получая взамен. «То, что мы слышим от администрации, в основном, касается того, что США могут предложить России, а не наоборот», — заявила Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), бывший первый заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии. По мнению Фаркас, Москва в результате ряда противоречивых заявлений о Сирии оказалась в выигрыше. Если Трамп встретится на следующей неделе с Путиным во время саммита «Больной двадцатки», не имея четкой повестки дня, сказала она, то «существует опасность того, что президента обведут вокруг пальца».