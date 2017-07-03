В Кремле предупредили США о «терпении на исходе»

Российские власти, ожидающие от Вашингтона решения вопроса с закрытием загородных резиденций посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, уже теряют терпение, предупредил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ответные меры, если до них дойдет, по словам Пескова, будут основаны на принципе взаимности, но о том, какими именно они могут быть, нужно спрашивать Министерство иностранных дел. «Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе — это тоже говорилось на разных уровнях, что касается нюансов — это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). 28 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» о подготовке ответных мер, отметив, что они будут иметь «очень солидную базу». «Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел», — добавила Захарова. В декабре 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов и членов их семей и закрыли резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде. Тогда власти России воздержались от применения «зеркальных» ответных мер в ожидании решения вопроса после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии», — заявил 30 декабря 2016 года президент России Владимир Путин. Однако ситуация не изменилась и после того, как в Белый дом въехал Трамп. В мае 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что ответом на действия Госдепартамента США может стать закрытие дачи американского посольства в Серебряном Бору, склада на Дорожной улице и даже резиденции посла США «Спасо-хаус». «Если выход из ситуации не будет найден и после июльской встречи [президента России] Владимира Путина и [президента США] Дональда Трампа, то РФ всерьез задумается над введением ответных зеркальных мер», — сказали тогда собеседники «Коммерсанта». 29 июня газета Guardian сообщила, что Трамп поручил подготовить список уступок, на которые могут пойти США в отношениях с Россией, и в числе возможных вариантов значится возвращение «дипломатических дач» в Нью-Йорке и Мэриленде.

