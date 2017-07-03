В направлении Мартунинского района состоится мониторинг ОБСЕ

4 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Мартунинского района, северо-восточнее населенного пункта Ашаги Вейсали. С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.